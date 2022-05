Lewandowski? Haaland? Barcelona-Trainer Xavi über mögliche Transfers: "Es ist nicht einfach"

Trainer Xavi Hernández sieht den FC Barcelona im Werben um mögliche Neuzugänge wie Robert Lewandowski vom FC Bayern in einer finanziell schwierigen Ausgangslage. "Es ist nicht einfach", zitierte ihn der Radiosender Cadena Ser am Montag. Der hoch verschuldete Klub befinde sich in einem "der schwersten Augenblicke seiner Geschichte".

Anzeige