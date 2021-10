Klub-Idol Xavi ist beim FC Barcelona nach der Trennung von Trainer Ronald Koeman offenbar nicht der einzige Kandidat für die Nachfolge des erfolglosen Niederländers. "Ich weiß, dass überall der Name von Xavi genannt wird. Aber es gibt andere Optionen", sagte der Klub-Präsident Joan Laporta, am Freitag in Barcelona. Namen nannte der Boss jedoch nicht. "Aus Respekt vor den Kandidaten und auch, weil ich die Verhandlungen nicht stören möchte, werde ich darüber Stillschweigen bewahren", erklärte Laporta.

