Europa League: FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Basel befindet sich dagegen voll im Rhythmus. Erst am vergangenen Montag beendeten die Schweizer ihre Saison im nationalen Wettbewerb. Als Tabellendritter sind die Schützlinge von Ex-Bundesliga-Trainer Marcel Koller auch in der kommenden Spielzeit international vertreten. Die Formkurve deutete zuletzt jedoch nach unten. Das 0:0 gegen den FC Luzern am abschließenden Liga-Spieltag war bereits das dritte Remis in Serie - möglicherweise eine Chance für die Eintracht.