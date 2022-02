Offiziell: FC Basel trennt sich von Trainer Patrick Rahmen – Assistent Absacal übernimmt bis Saisonende

Der FC Basel hat sich von Cheftrainer Patrick Rahmen getrennt. Wie der Schweizer Traditionsklub am Montag mitteilte, übernimmt bis zum Saisonende Assistent Guillermo Abascal als Interimstrainer beim Tabellendritten der Super League. Schon in der Winterpause stand Rahmen bei die Klubführung zur Disposition, er erhielt aber noch eine Schonfrist.

Basel läuft in der Liga als Dritter und mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Zürich den eigenen Ansprüchen hinterher. Im Pokal musste das Team von Rahmen bereits im Achtelfinale (0:1 gegen Etoile Carouge) die Segel streichen. In der Europa League spielte sich der FCB indes ohne Niederlage als Erster durch Gruppe H und steht in der Runde der letzten 16. Zuletzt hatten die Schweizer die Verpflichtung von Stürmer Adam Szalai (vorher Mainz 05) bekannt gegeben. Der Angreifer hatte direkt bei seinem Debüt in der Liga gegen Lausanne-Sport (3:0) getroffen. Auch dieses Tor konnte den Job von Rahmen nicht retten.