DFB-Pokal im Liveticker: FC Bayern empfängt den 1. FC Heidenheim

Das DFB-Pokalspiel in München wird für den 1. FC Heidenheim zur Premiere. Noch nie hat der Klub gegen den FC Bayern gespielt - am Mittwochabend ist es soweit (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Die Chance aufs Halbfinale ist für den Zweitligisten eine Belohnung für eine ansprechende Saison. "Man träumt immer davon, mal gegen die Bayern zu spielen. Und jetzt ist es ein Viertelfinale mit dem FCB, in dem es auch noch um etwas geht. Da wird ein kleiner Traum wahr", sagte Kapitän Marc Schnatterer.

Trainer Frank Schmidt war 1994 als Spieler bei der Sensation dabei, als der TSV Vestenbergsgreuth den FC Bayern 1:0 besiegte. Ein Sieg des klaren Außenseiters würde für ein weiteres Novum sorgen: Im Halbfinale des DFB-Pokals war Heidenheim noch nie. Für Bayern-Trainer Niko Kovac ist das Ganze eine Kopfsache.

Ein klarer Pokalsieg der Münchner soll ein "positives Gefühl" geben für den Giganten-Kampf am Samstagabend in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. "Wir wollen beide Spiele gewinnen - und das ist auch möglich. Wir sind der FC Bayern! Wir spielen daheim und wissen, dass wir mit der Unterstützung unserer Fans jetzt gegen Heidenheim und gerade gegen Dortmund erfolgreich sein können", sagte Kovac.