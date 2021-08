Nach dem 1:1 zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach und der deutlichen Steigerung beim 3:1-Erfolg im Supercup über Borussia Dortmund will der FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) seine ersten drei Punkte in der Beletage einfahren. Gegner in der Allianz Arena ist der 1. FC Köln, der eine Woche zuvor mit einem 3:1-Sieg gegen Hertha BSC überzeugend in die Saison gestartet war.

