FC Bayern wieder Tabellenführer: Rekordmeister deklassiert den 1. FC Köln

Der FC Bayern München hat sich mit einer Machtdemonstration bei Aufsteiger 1. FC Köln wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga gesetzt. Der Rekordmeister gewann im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion mit 4:1 (3:0) und dominierte die zunächst chancenlosen Gastgeber, die erst nach Wiederanpfiff ins Spiel fanden, nach Belieben. Köln ließ den FCB spielen, fand sich früh in einem deutlichen Rückstand und zeigte sich erst spät von seiner besseren Seite.

"Der Trainer hat gesagt, wir müssen die erste Halbzeit vergessen. Die Fans wollten nicht sehen, wie der Effzeh abgeschlachtet wird. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht", sagte Kölns Mark Uth angesichts des deutlichen Pausenrückstands bei Sky. Schon nach 129 Sekunden schoss Robert Lewandowski das 1:0 für die Münchner, die in den folgenden neun Minuten bereits alles klar machten - Kingsley Coman (5.) und Serge Gnabry (12.) schossen die weiteren Treffer. In den zweiten 45 Minuten ließ es der FCB ruhiger angehen, Köln kam zu zwei Abseitstreffern durch Jhon Cordoba und fand insgesamt besser ins Spiel. Gnabry (66.) stellte dennoch auf 4:0, Uth (70.) steuerte den Kölner Treffer bei.