Der FC Bayern ist zum 30. Mal deutscher Meister - alle Titelgewinne im Überblick

Es ist ein historischer Meilenstein: Der FC Bayern München hat am Dienstagabend zum 30. Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen - und damit eine beeindruckende Serie ausgebaut. Seit Jahrzehnten kann kein Verein in Deutschland den Münchnern über einen längeren Zeitraum die Stirn bieten. In diesem Jahrtausend gab es nur sechs Mal einen Meister, der nicht FC Bayern München hieß. Der aktuelle Titel ist der achte in Folge.