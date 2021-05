FC Bayern zum 31. Mal deutscher Meister – alle Titelgewinne im Überblick

Der FC Bayern hat wieder einmal Historisches vollbracht: Schon vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wurde die neunte Meisterschaft in Serie durch eine 2:3-Niederlage von RB Leipzig in Dortmund perfekt. Eine solch überragende Serie war mit Blick auf die europäischen Topligen bis dato lediglich Juventus Turin geglückt, das zwischen 2012 und 2020 in der Serie A triumphiert hatte. Für den FCB ist der neuerliche Gewinn der Schale gleichbedeutend mit dem insgesamt 31. Titel in der ruhmreichen Vereinsgeschichte – eingefahren schon am 32. Spieltag. Anzeige

Nachdem der FCB sowohl im DFB-Pokal (gegen Holstein Kiel) als auch in der Champions League (gegen Paris Saint-Germain) gescheitert war, darf sich Trainer Hansi Flick also mit der zweiten Meisterschaft hintereinander aus der bayerischen Landeshauptstadt verabschieden. In der folgenden Bildergalerie präsentiert der SPORTBUZZER sämtliche erfüllten Meisterträume der "Roten" - von dem aktuellen Coup über das Last-Minute-Drama in Hamburg bis zum ersten Titel 1932.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Flick-Team die Meisterschaft genau am gleichen Spieltag den Titel Dach und Fach bringen – nämlich am 32. Spieltag. Lange Zeit hatte vieles auf einen spannenderen Bundesliga-Endspurt als noch in den vergangenen Jahren hingedeutet, doch spätestens mit dem wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Top-Konkurrent RB Leipzig Anfang April schienen die Weichen in Richtung erneuter Titelverteidigung gestellt.