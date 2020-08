"Absolut brillant": ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer nach "Spitzenklasse-Performance" des FC Bayern beeindruckt

Diese Leistung war von einem anderen Stern - das muss auch Ole Gunnar Solskjaer anerkennen. Der Trainer von Manchester United hat sich schwer beeindruckt vom Auftritt des FC Bayern München beim 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona gezeigt. "Ich muss sagen, dass Bayern München gerade den Standard setzt" , sagte der 47-Jährige am Samstag auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Europa-League-Halbfinale seiner Mannschaft gegen den FC Sevilla in Köln.

Solskjaer gewann als Spieler 1999 die Champions League mit ManUnited. Im legendären Finale von Barcelona erzielte der Norweger in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Red Devils gegen den FC Bayern. Nun lobt der Ex-Stürmer-Star seinen einstigen Rivalen - und gerät förmlich ins Schwärmen: "Sie waren absolut brillant“, sagte Solskjaer zur Partie der Bayern im Champions-League-Viertelfinale in Lissabon, die er im Fernsehen verfolgt hatte. "Es war eine Spitzenklasse-Performance von einem Top-Team", fügte der Norweger an.