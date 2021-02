Nach Transfer von Dayot Upamecano: Wie sieht die Bayern-Abwehr der Zukunft aus?

Er ist der drittteuerste Einkauf der Bayern-Geschichte: Für die festgeschriebene Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro h olt der Rekordmeister für die kommende Saison Verteidiger Dayot Upamecano (22) von RB Leipzig an die Säbener Straße. An dem begehrten Abwehrspieler baggerten zuletzt auch der FC Chelsea und zahlreiche weitere Topklubs aus Europa. Den Zuschlag haben die Bayern bekommen – und mit ihm ein neues Gesicht für die Abwehr, die sich neu aufstellen muss.

Nationalspieler Süle: Die vergangene Spielzeit verpaste der bullige Innenverteidiger aufgrund eines Kreuzbandrisses fast komplett, in dieser Saison spielte er für sein Niveau allerdings bisher ein sehr schwankend, kam in 14 von 21 Spielen zum Einsatz. Es gab Diskussionen um seinen Fitnesszustand und zuletzt Gerüchte um ein Interesse von Chelsea an Süle. "Es spricht für einen Spieler von uns, wenn sich andere Klubs interessieren", sagte Flick dazu. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis zum Sommer 2022. Einen zweiten "Fall Alaba", der den Verein ablösefrei verlässt, will man in München nicht erleben. Heißt: Entweder Süle verlängert in den kommenden Monaten langfristig - oder er wird zum Verkaufskandidaten.

Weltmeister Hernandez: Er ist mit 80 Millionen Euro der Rekordeinkauf der Bayern – gemessen an der Ablöse blieb der Franzose aber bisher einiges schuldig. Flick setzt den 24-Jährigen bisher eher als Linksverteidiger ein, dort kam er bisher in allen seinen Spielen der Saison zum Einsatz. Bleibt Flick dabei, dürfte die Innenverteidigung in der kommenden Saison aus Süle und Upamecano gebildet werden. Was für allerdings für Hernandez spricht: Als Linksfuß kann der Franzose in der Innenverteidigung Alaba ersetzen. Sonst hätte Flick mit Süle und Upamecano zwei Rechtsfüße in der Verteidigung, was der Bayern-Trainer nicht als ideal empfindet. Dann müsste aber Nationalspieler Süle auf die Bank.