Bericht: FC Bayern beobachtet Ex-BVB-Star Achraf Hakimi – Berater meldet sich zu Wort

Hinzu kommt, dass Hakimi in Mailand zufrieden sei, wie Camano betont. "Achraf hat bei Inter einen Vertrag bis 2025. Er ist sehr glücklich in Mailand, er hat mit dem Verein gerade nach vielen Jahren wieder den Scudetto gewonnen", erklärte der Berater. Sollte Hakimi doch zum FC Bayern wechseln, dürfte Bouna Sarr keine Zukunft an der Säbener Straße haben - der 29-Jährige wird mit einer Rückkehr in die Ligue 1 in Verbindung gebracht.