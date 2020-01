"Marca" berichtet: FC Bayern will Transfer von BVB-Star Achraf Hakimi

Wildert der FC Bayern München über Umwege bei Borussia Dortmund ? Über Stammklub Real Madrid könnte BVB-Außenverteidiger Achraf Hakimi ein Kandidat für den deutschen Rekordmeister sein. Das berichtet die spanische Zeitung Marca. So habe der FCB bereits bei den Königlichen, die Hakimi für zwei Jahre an Dortmund verliehen haben , angefragt, was die Pläne von Real mit dem Marokkaner nach Leih-Ende sind. Die Bayern würden demnach ein Angebot für einen Transfer des 21-Jährigen vorbereiten.

Durch einen möglichen Bayern-Transfer könnte vor allem Joshua Kimmich entlastet werden, der zwischen der Rechtsverteidigerposition und dem defensiven Mittelfeld hin und her pendelt. "Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig, da wir dann Benji (Pavard, d. Red.) in die Mitte ziehen könnten", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick noch am Sonntag während des Trainingslagers in Katar. Ein Winter-Wechsel Hakimis zum FCB ist jedoch ausgeschlossen.