Fix: FC Bayern verleiht Adrian Fein an PSV Eindhoven – Salihamidzic: "Führungsrolle übernehmen"

Der FC Bayern hat Adrian Fein abgegeben. Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison an den Hamburger SV verliehen war, wechselt nun auf Leihbasis zur PSV Eindhoven , wo er einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben hat. Weil das Transferfenster in den Niederlanden bis Dienstag geöffnet hat, war der Transfer des Mittelfeldspielers auch nach dem Bundesliga-Transferschluss am Montag möglich.

In der vergangenen Saison war der gebürtige Münchener an den Hamburger SV ausgeliehen und sollte in der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking das Mittelfeld ordnen. In 31 Zweitliga-Partien gelang ihm das mal mehr, mal weniger. Ein Tor und drei Vorlagen steuerte er bei. Am Ende verpassten Fein und die Rothosen den Aufstieg in die Bundesliga als Tabellen-Vierter denkbar knapp. Eine Weiterbeschäftigung in der Hansestadt zerschlug sich auch deshalb.