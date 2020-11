Adventskalender-Panne beim FC Bayern: Rekordmeister doch nicht fehlerfrei

Bereits 2017 war der Weihnachtskalender nicht ganz up to date. Denn da war Trainer Carlo Ancelotti noch abgebildet, obwohl der Italiener bereits entlassen war. Bayern bot den Fans einen Jupp-Heynckes-Aufkleber zum Drüberkleben an, wie die Bild am Samstag berichtete. 2018 ließ man dann den heutigen Monaco-Coach Niko Kovac gleich ganz weg - der war aber noch da.