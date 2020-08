Bayern-Rückkehrer Süle macht Triple-Ansage nach Sieg gegen Chelsea – Alaba: "Riesige Vorfreude"

Zwei Siege, 7:1 Tore. Der FC Bayern hat sich im Achtelfinale der Champions League keine Blöße gegeben und den FC Chelsea in beiden Spielen regelrecht deklassiert. Nachdem es bereits vor der Corona-Zwangspause einen 3:0-Auswärtssieg in London gegeben hatte, endete auch das Rückspiel mit einem deutlichen Erfolg für die Mannschaft von Erfolgstrainer Hansi Flick. Nach dem 4:1 in der Allianz Arena zeigten sich die Münchner Spieler mit Blick auf das anstehende Finalturnier der Königsklasse in Lissabon höchst angriffslustig.