Falls Alaba-Poker scheitert: FC Bayern hat laut Hainer "Plan B und Plan C" – Präsident weicht bei Götze aus

"Natürlich planen wir mit allen Szenarien und haben auch einen Plan B. Und einen Plan C, wenn wir uns am Ende mit Spielern nicht einig werden", sagte Hainer, der damit den Ball ins Feld des Innenverteidigers schiebt. Alaba fordert eine satte Gehaltserhöhung und insgesamt 20 Millionen Euro Jahressalär. Die Bayern bieten laut Sport Bild lediglich elf Millionen Euro Grundgehalt plus bis zu sechs Millionen Boni. Von dieser Offerte werde der Klub auch nicht abrücken, heißt es.