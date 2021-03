Bayern-Vorstand Kahn schließt Wechsel aus: "Nübel bleibt unsere Nummer zwei"

Seine Rolle beim FC Bayern hatte sich Alexander Nübel definitiv anders vorgestellt. Der 24 Jahre alte Torhüter wollte nach seinem Wechsel nach München im vergangenen Sommer langsam in die Fußstapfen von Manuel Neuer hineinwachsen und von dem Welttorhüter lernen. Allerdings erhoffte sich der ehemalige U21-Nationalkeeper dabei wohl deutlich mehr als die bisher zwei Einsätze für den Triple-Sieger, die er in DFB-Pokal und Champions League sammelte.

Nübels Berater Stefan Backs sprach jüngst schon von einer möglichen Ausleihe im kommenden Sommer. Doch dazu wird es nicht kommen, wie Bayern-Vorstand Oliver Kahn nun klarstellte: "Alexander Nübel bleibt unsere Nummer 2", sagte der langjährige Nationaltorhüter dem Kicker und schloss ein Leih-Geschäft mit Nübel, dessen Vertrag in München bis 2025 läuft, damit aus. Als möglicher Klub für eine Leihe wurde zuletzt die AS Monaco gehandelt. Das Team von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac suche für die kommende Saison einen neuen Torhüter, hieß es im Kicker. Die aktuelle Nummer eins beim französischen Top-Klub ist Benjamin Lecomte. Der 29-jährige Franzose kam erst im Sommer 2019 von Montpellier HSC nach Monaco. Ganz unumstritten ist Lecomte aber wohl nicht. Daher sei eine Leihe von Nübel denkbar.

Kahn: "Wir sind von diesem Torwart total überzeugt"

Allerdings machte Kahn Nübel gleichzeitig auch Hoffnung, dass er in München weiter designierter Nachfolger von Manuel Neuer bleibt: "Wir sind von diesem Torwart total überzeugt", lobte Kahn Nübel. Dass die problematische Situation damit gelöst ist, scheint aber unwahrscheinlich. Bayern-Kapitän Neuer spielt weiter auf Weltklasse-Niveau und wird wohl auch in Zukunft kaum Einsätze an Nübel abtreten wollen. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft noch 2023.