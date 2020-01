FC Bayern bestätigt Transfer: Alexander Nübel kommt von Schalke 04 – Torwart wird Neuer-Erbe

Der FC Bayern München meldet Vollzug: Zur Saison 2020/21 verstärkt der Rekordmeister seinen Kader mit Torwart Alexander Nübel. Das bestätigen die Münchner am Samstag vor dem Abflug ins Trainingslager nach Katar. Der Kapitän des FC Schalke 04 wechselt nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei an die Säbener Straße. Zuvor hatten die Schalker den Abschied des 23-Jährigen zum Saisonende verkündet. Die monatelangen Verhandlungen über einen neuen Vertrag bei S04 waren ultimativ gescheitert. Beim FCB unterschreibt Nübel einen Vertrag bis 2025.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte den Transfer wenige Stunden zuvor vor dem Abflug der Bayern ins Trainingslager nach Katar nicht bestätigen wollen. "Wir werden, wenn es so weit ist, eine Mitteilung dazu geben", sagte der Bayern-Sportchef am Samstag in München vor der Abreise des deutschen Rekordmeisters nach Katar. "Im Moment werden wir uns nicht dazu äußern", ergänzte Salihamidzic. Kurze Zeit später, der Flieger der Münchner war gerade abgehoben, kam die eher spärlich gehaltene Mitteilung des FCB.