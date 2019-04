Hamann rät FC Bayern zu Transfer von Schalke-Torhüter Alexander Nübel: "Er ist ein Kandidat"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann traut Alexander Nübel eine große Karriere zu und rät seinem früheren Verein FC Bayern zu einer Verpflichtung des Torhüters von Schalke 04. "Es kommen nun die ersten Gerüchte auf, die den Schalker Torwart Nübel in München platzieren. Je nachdem wie lange die Bayern noch mit Manuel Neuer planen und auch seine Karriere-Planung aussieht, ist das in meinen Augen auf jeden Fall ein Kandidat für Bayern. Was ich von ihm sehe und was ich so höre, ist ausnahmslos und extrem positiv", erklärte der 45-Jährige in seiner Sky-Kolumne.