Nach monatelanger Zwangspause: Bayern-Star Alphonso Davies kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Nach gut zweimonatiger Zwangspause hat Alphonso Davies am Dienstag erstmals wieder mit der Mannschaft des FC Bayern trainiert. Der kanadische Nationalspieler absolvierte am Vormittag Teile der Einheit und nahm nach Angaben des deutschen Rekordmeisters gut 45 Minuten "an verschiedenen Übungen teil". Anschließend machte Davies ein individuelles Programm. "Es war sehr gut", sagte der 21-Jährige, bei dem Mitte Januar nach einer Corona-Infektion Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung festgestellt worden waren.

Wann Davies wieder voll belastbar ist und in den Spielbetrieb eingreifen kann, ist trotz seines nächsten Schrittes in Richtung Comeback weiter offen. Zuletzt stand der Außenverteidiger am 1. Dezember 2021 in der Bundesliga auf dem Platz. Damals bezwangen die Bayern den VfL Wolfsburg mit 4:0. Trainer Julian Nagelsmann hatte Mitte März prognostiziert, dass Davies noch mindestens drei bis vier Wochen fehlen werde.