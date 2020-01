Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies: Auf dieser Position würde ich lieber spielen

Fußball-EM, Olympia und Co.: Das sind die zehn Sport-Highlights 2020 – und so könnt ihr sie im TV sehen

"Aktuell spiele ich Verteidiger, aber hoffentlich stellen sie mich irgendwann wieder nach vorne", erklärte Davies. Unter Trainer Hansi Flick kam er in bislang allen zehn Partien auf jener Linksverteidiger-Position zum Einsatz. Die Umstellung fiel ihm wohl aber gar nicht so leicht, wie man bei seiner unbekümmerten Spielweise denken könnte. "Als ich aufgewachsen bin, war meine Denkweise nur 'Angriff, Angriff, Angriff'. Jetzt ist es 'Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung'“ , so der 17-malige kanadische Nationalspieler, "wenn ich nach vorne gehe, muss ich immer aufpassen, dass mir im Rücken keiner wegläuft". Die enorme Grundschnelligkeit Davies' gilt als großer Vorteil gegenüber seinen Gegenspielern.

Hoeneß über Davies: "Er wird Weltklasse"

Der Kreis der Davies-Fans in München ist bereits erwartungsgemäß groß: "Er wird Weltklasse", sagte der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß jüngst im Gespräch mit Sport1 über Davies. Wenig überraschend hatte sich auch der designierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Ende November positiv über den Flügelspieler geäußert. "Wir haben Alphonso Davies vor einem Jahr verpflichtet, weil wir in ihm eines der größten Talente seines Jahrgangs sehen. Es freut uns sehr, dass er das in den vergangenen Wochen Spiel für Spiel bestätigt", sagte Salihamidzic der Abendzeitung. "Und unsere Fans lieben ihn. Auf so einen jungen Spieler, der so unbeschwert mit seiner Geschwindigkeit, seiner Technik und körperlichen Robustheit aufspielt, haben sie gewartet."