Matthäus über Bayern-Youngster Alphonso Davies "...dann wird er von Barcelona und Real Madrid gejagt"

Konsequent in der Defensive, bärenstark im Spiel nach vorn: Neben Serge Gnabry und Robert Lewandowski spielte sich beim 3:0 des FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea noch ein weiterer Profi mit einer glänzenden Vorstellung in den internationalen Fokus. Alphonso Davies überzeugte einmal mehr als Linksverteidiger, bereitete das 3:0 mit einem überragenden Antritt vor und brachte sogar den ehemaligen Kapitän der englischen Nationalmannschaft ins Schwärmen. Gary Lineker, heute der wohl renommierteste TV-Experte auf der britischen Insel, twitterte noch während des Spiels die Lebensgeschichte von Davies und kam aufgrund des Happy-Ends zu dem Schluss: "Was für eine wundervolle Story."

Die Eltern des heutigen Bayern-Stars waren einst aus Liberia vor den Wirren des Bürgerkriegs geflohen, Davies kam in einem Flüchtlingscamp in Ghana zur Welt. Anschließend suchte die Familie in Kanada Schutz. Lineker: "Und nun spielt der Junge im Alter von 19 Jahren wunderschönen Fußball für den FC Bayern." In der Tat. Davies nutzte die große Königsklassen-Bühne, um all sein Können erneut auch international zu beweisen.

Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus analysierte anschließend: "Wenn Alphonso Davies so weitermacht, dann wird er irgendwann vom FC Barcelona und Real Madrid gejagt. Aber ich denke, dass er bei den Bayern zufrieden ist." Die Münchner hatten das "Schnäppchen" (Matthäus) im Januar 2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen MLS nach München geholt - als Flügelstürmer. Aufgrund der Personalnot in der Defensive wurde der Teenager zu Beginn der laufenden Saison vom damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac schließlich zum Linksverteidiger umgeschult und spielte sich auf der Position fest.

