FC Bayern: Alphonso Davies knickt um und bricht Training ab - Ausfall gegen Köln droht

Muss der FC Bayern München vorerst auf Alphonso Davies verzichten? Der Kanadier musste die Einheit am Mittwochmittag schon früher als seine Teamkollegen beenden. Wie Sky Sport News HD berichtet, habe der 19-Jährige nach einem Zweikampf über Beschwerden am linken Sprunggelenk geklagt. Im Anschluss musste der Linksverteidiger mit dem Golfcart vom Platz gefahren werden. Weitere Untersuchungen stehen aktuell an.