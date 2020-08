Sorgen um Alphonso Davies - Linksverteidiger fehlt beim Training des FC Bayern

Der FC Bayern hat sein letztes Training an der Algarve ohne Außenverteidiger Alphonso Davies bestreiten müssen. Trainer Hansi Flick berichtete in Lagos von "leichten Adduktorenproblemen" beim Linksverteidiger, der bei der Einheit am Mittwoch nur zuschauen konnte. "Das ist eine Sicherheitsmaßnahme", ergänzte der Coach des deutschen Rekordmeisters zwei Tage vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona. Dort wird am Freitag (21.00 Uhr) ein Davies in Topform benötigt, weil Superstar Lionel Messi hauptsächlich über diese Seite angreift.