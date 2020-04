FC Bayern: Rückkehr von Alvaro Odriozola zu Real Madrid wohl fix - Neuer Rechtsverteidiger soll kommen

Es war keine Erfolgsgeschichte für Alvaro Odriozola beim FC Bayern. Der Rechtsverteidiger kam im Winter per Leihe von Real Madrid nach München, konnte dort in der Rückrunde bis zur Corona-Pause jedoch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die ernüchternde Bilanz des Spaniers: 63 Minuten in der Bundesliga beim 3:2-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen den SC Paderborn und ein Einsatz über sieben Minuten im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim (4:3). Wenig überraschend wird Odriozola die Bayern nach der aktuell unterbrochenen Saison wieder verlassen. Das berichtet Sport1 am Donnerstag, der Klub hat sich bislang noch nicht zu der Personalie geäußert.