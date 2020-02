Bayern-Trainer Hansi Flick bestätigt: Alvaro Odriozola vor Bundesliga-Debüt gegen Paderborn

Rund einen Monat ist Alvaro Odriozola schon beim FC Bayern München . Spielpraxis war beim neuen Rechtsverteidiger bisher allerdings Mangelware. Der Spanier kam bislang erst zu sieben Einsatzminuten - im Pokal gegen die TSG Hoffenheim. In der Bundesliga saß er bisher ausschließlich auf der Ersatzbank. Das wird sich jetzt ändern: FCB-Trainer Hansi Flick setzt im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SC Paderborn am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) erstmals von Beginn an auf Odriozola.

"Er wird spielen, ganz klar", betonte der 54-Jährige auf der Pressekonferenz der Münchner am Donnerstag. Die Bayern sind in der Abwehr ersatzgeschwächt, nachdem sowohl Jerome Boateng als auch Benjamin Pavard beim 4:1 der Bayern beim 1. FC Köln am vergangenen Sonntag ihre fünfte Gelbe Karte gesehen hatten. Also rückt Odriozola auf die Rechtsverteidiger-Position. "Das ist seine Position, die er auch im Abschlusstraining gut ausgeführt hat. Ich war zufrieden mit ihm", sagte Flick. Heißt auch: Joshua Kimmich bleibt im Mittelfeld.