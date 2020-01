Bericht: FC Bayern unmittelbar vor Transfer von Alvaro Odriozola - Real-Profi kommt zum Medizincheck

Der Transfer von Alvaro Odriozola zum FC Bayern steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Wie Bild und Sport Bild berichten, befindet sich der Rechtsverteidiger bereits auf dem Weg nach München, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Am Mannschaftstraining seines derzeitigen Klubs Real Madrid hatte der 24-Jährige am Dienstagvormittag schon nicht mehr teilgenommen. Ob der Abwehrspieler fest verpflichtet oder wie von spanischen Medien berichtet, zunächst bis Saisonende ausgeliehen werden soll, blieb offen.

Odriozola spielte bei Real zuletzt keine große Rolle. Der viermalige spanische Nationalspieler kam nicht am Ex-Leverkusener Dani Carvajal vorbei, zudem soll Leihgabe Achraf Hakimi von Borussia Dortmund im Sommer zu den Königlichen zurückkehren. In dieser Saison kam Odriozola nur viermal in der Liga zum Einsatz. Zudem durfte der Abwehrspieler in der Champions League gegen den FC Brügge über 90 Minuten ran.