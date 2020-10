FC Bayern mit Transfer-Interesse an Hoffenheim-Star Kramaric? Das sagt Flick zu den Gerüchten

"Ich kenne ihn sehr gut, er ist einer der besten Stürmer in der Bundesliga und hat enorme Qualitäten", sagte Flick am Mittwochabend im ZDF. Zu den Spekulationen meinte er: "Da weiß ich aber aktuell nichts zu." Bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Montag sei es aber nicht mehr allzu lange, betonte Flick bei DAZN: "Warten wir einfach ab. Ich lasse mich auch überraschen." Kramaric dürfte bis zu 40 Millionen Euro Ablöse kosten. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Die Berateragentur des Kroaten, der in dieser Bundesliga-Saison schon fünf Tore erzielt hatte (darunter zwei beim 4:1 gegen die Bayern am Wochenende), hatte einen Kontakt zu Salihamidzic am Montag gegenüber Sky bestätigt. Bei Sport1 hatte Berater Vincenzo Cavaliere sich fast zeitgleich etwas defensiver zu Wort gemeldet. "Ich kann nicht bestätigen, dass mich Hasan Salihamidzic kontaktiert hat", erklärte er, ergänzte aber: "Das wäre nicht professionell."