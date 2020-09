Bericht: FC Bayern nimmt Kontakt mit Kramaric-Berater auf – Blitz-Transfer von Hoffenheim-Torjäger?

Vom Bayern-Schreck zum Bayern-Profi? Nach seinem Doppelpack am vergangenen Sonntag gegen den Rekordmeister ist Hoffenheim-Torjäger Andrej Kramaric offenbar ins Visier des FC Bayern geraten. Der 29-Jährige könnte einem Bericht der Bild zufolge noch in diesem Sommer von den Kraichgauern in die bayrische Landeshauptstadt wechseln.

Kramaric dreht auf: Neun Tore in den letzten drei Bundesliga-Spielen

Kramaric hatte sich in den vergangenen Monaten mit starken Leistungen in den Vordergrund gespielt. Zum Saisonstart war ihm beim 3:2 gegen den 1. FC Köln ein Dreierpack gelungen, anschließend folgte der Doppelpack beim deutlichen 4:1 gegen die Münchner. Bereits am letzten Spieltag der Vorsaison hatte er mit einem Viererpack im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (4:0) geglänzt. Der Vizeweltmeister schoss bisher 77 Tore in 153 Einsätzen für die Hoffenheimer, die ihn 2016 zunächst auf Leihbasis von Leicester City verpflichtet hatten.