FC Bayern: Entscheidung im Poker um Hoffenheim-Star Andrej Kramaric offenbar gefallen

Die TSG 1899 Hoffenheim will sich nicht zu einem möglichen Wechsel von Torjäger Andrej Kramaric zum FC Bayern München äußern. "Wie gewohnt beteiligen wir uns nicht an Spekulationen", sagte ein Sprecher des nordbadischen Bundesligisten am Donnerstag. Die Münchner bemühten sich einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge um den 29 Jahre alten Kroaten, der am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Niederlage der Bayern gegen die Kraichgauer zwei Tore erzielte und mit insgesamt fünf Treffern nach den ersten zwei Spieltagen die Torjägerliste anführt. Inzwischen sollen sich die Bayern-Bosse aber laut dem Blatt gegen einen Transfer entschieden haben.