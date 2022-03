Bericht: Lukratives Bayern-Angebot für Noussair Mazraoui - Rechtsverteidiger von Ajax im Sommer ablösefrei

Demnach winke dem 24-Jährigen in München ein lukratives Jahresgehalt von über zehn Millionen Euro. Mazraoui würde in der Bayern-Defensive die Position belegen, die seit dem Wechsel von Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld immer wieder Sorgen bereitet. Rechts in der Viererkette spielt seitdem meistens Benjamin Pavard, der dann als gelernter Innenverteidiger nach dem Abschied von Niklas Süle ab Sommer deutlich häufiger in der Abwehrzentrale eingesetzt werden könnte.