Bericht: FC Bayern plant angeblich Angebot für Antonio Conte - Nachfolger von Niko Kovac?

Dass es beim FC Bayern in der Hinrunde nicht so lief wie geplant, ist kein großes Geheimnis. Spätestens in der Rückrunde ging es für den deutschen Rekordmeister unter der Führung von Niko Kovac aber wieder bergauf - aus den letzten neun Bundesliga-Spielen holte der Rekordmeister acht Siege. Nun sollen die Münchner allerdings einen anderen Trainerkandidaten im Blick haben. Laut einem Bericht der Corriere dello Sport sind die Bayern an Ex-Chelsea-Coach Antonio Conte interessiert. Es soll sogar bereits ein Angebot vom Rekordmeister vorbereitet werden.