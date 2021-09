Bericht: FC Bayern bemüht sich um Antonio Rüdiger – Austausch mit Berater des Chelsea-Verteidigers

Nach Informationen der Bild hat sich der FC Bayern München nach Antonio Rüdiger vom FC Chelsea erkundigt. Demnach sollen sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters telefonisch mit Sahr Senesie, seines Zeichens Bruder und Berater des Innenverteidigers, in Verbindung gesetzt haben, um sich über einen möglichen Transfer auszutauschen. Der Vertrag des 28-Jährigen an der Stamford Bridge läuft im Juni 2022 aus.

Die Münchener Chancen, den deutschen Nationalspieler an sich zu binden, seien allerdings als gering einzuschätzen. Zum einen steht eine Vertragsverlängerung bei den Londonern im Raum, auch wenn die Verhandlungen zuletzt schleppend verlaufen waren. Zum anderen haben auch andere europäische Spitzenklubs, darunter die Madrider Vereine Real und Atlético sowie Paris Saint-Germain, ihre Fühler in Richtung Rüdiger ausgestreckt. Laut Bild-Angaben sei das Bayern-Angebot noch zu niedrig.

Aktuell gehören dem FCB-Kader vier Innenverteidiger an. Dayot Upamecano kam erst zur aktuellen Saison von RB Leipzig, die Verträge von Lucas Hernández und Tanguy Nianzou laufen bis 2024. Die Zukunft von Niklas Süle, dessen Kontrakt bis 2022 Gültigkeit hat, ist derweil ungewiss. Zudem gab es zuletzt Gerüchte über ein Interesse an Gladbach-Verteidiger Matthias Ginter. Der deutsche Nationalspieler könnte wie auch Rüdiger im kommenden Sommer ablösefrei wechseln. Für Rüdiger wäre ein Transfer an die Isar gleichbedeutend mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Der 28-Jährige lief von 2011 bis 2015 im Trikot des VfB Stuttgart auf, ehe er über den AS Rom in die Premier League zu Chelsea wechselte.