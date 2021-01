"Müssen nicht immer Glänzen": Bayern mit "Arbeitssieg" gegen Freiburg zufrieden - Petersen entschuldigt sich

Sichtlich erleichtert waren die Bayern-Stars nach dem Heimsieg gegen den SC Freiburg und schlenderten zufrieden vom Rasen. Nach dem Pokal-Schock gegen Holstein Kiel brachten Weltfußballer Robert Lewandowski mit seinem bereits 21. Saisontor (7. Minute) und Vorlagenkönig Thomas Müller (74.) die Münchner beim 2:1 (1:0) in der Bundesliga gegen den SC Freiburg zwar wieder in die Spur. Doch es fehlten nur Zentimeter - und der Rekordmeister hätte nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Pleiten das nächste Frusterlebnis verdauen müssen. Anzeige

Denn: Nach seinem zwischenzeitlichen Ausgleich (62.) traf Super-Joker Nils Petersen in der Nachspielzeit nur die Latte - und zeigte sich nach Abpfiff untröstlich: "Das ärgert mich brutal. Ich verlange dann schon von mir, den dann auch noch zu machen. Das tut mir leid", sagte der Stürmer bei Sky. Nicolas Höfler ärgerte sich mit dem Selbstvertrauen nach zuvor fünf Siegen in Folge ausgestattet vor allem über die Niederlage: "Schade, dass wir nichts Zählbares mitnehmen konnten. Heute war Bayern schlagbar. Wir haben uns am Ende nicht belohnt", sagte der Freiburger.

Boateng: Man hat heute gesehen, dass es geht

Doch die Bayern kämpften sich, gar nicht "Bayern-like", zum Sieg und damit zur inoffiziellen Hinrunden-Meisterschaft. Die Münchner bauten nach den Punktverlusten der drei Verfolger Leipzig, Leverkusen und Dortmund ihre Tabellenführung aus. Vor dem letzten Hinrunden-Spieltag haben sie vier Punkte Vorsprung auf Leipzig und sind damit in der Hinrunde nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. "Wir hatten keine einfach Phase", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick: "Und heute war wichtig, dass wir zeigen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Ich hatte das Gefühl, dass das von Anfang an so ist."