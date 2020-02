FC Bayern will Arjen Robben und Claudio Pizarro zurückholen – als Botschafter

Der FC Bayern München plant offenbar die Rückkehr einer ganzen Reihe von Vereinslegenden. Wie der frühere FCB-Stürmer Giovane Elber gegenüber Bild bestätigte, will der Rekordmeister die ehemaligen Bayern-Stars Arjen Robben, Claudio Pizarro und Philipp Lahm wieder in den Verein integrieren. Elber ist beim FC Bayern "Kapitän" der Vereins-Botschafter. Eine Rolle, die auch das hochdekorierte Trio der Bayern-Legenden übernehmen soll.

Besonders auf Pizarro hat der FCB es abgesehen. Der 41-Jährige spielt derzeit noch für Werder Bremen , wird seine Karriere wohl am Ende der Saison beenden. "Claudio ist ein ganz großes Thema bei uns, was die Rolle als Botschafter betrifft. Er ist sehr beliebt bei den Bayern-Fans, daher wäre es schön, wenn er zu uns kommt" , sagte Elber. Pizarro spielte von 2001 bis 2007 und nochmals von 2012 bis 2015 bei den Bayern, absolvierte insgesamt 327 Spiele für die Münchner, in denen er 125 Tore schoss. 2013 gewann er mit dem Klub die Champions League.

Elber über Pizarro-Rückkehr zum FC Bayern: "Er meinte, das hört sich für ihn gut an"

"Ich hatte mit ihm dazu schon ein Gespräch, habe ihm erklärt, was wir so machen. Er meinte, das hört sich alles für ihn gut an", betonte Elber. "Das war ein wirklich positives Signal, denn viele Spieler wollen erstmal nach der aktiven Zeit weg vom Fußball." Der Brasilianer ist einer von zahlreichen früheren Bayern-Stars, die als Botschafter des Vereins an Terminen teilnehmen und den FCB so auch nach ihrer Karriere repräsentieren. Auch der aktuelle Sportdirektor Hasan Salihamidzic war nach seiner aktiven Karriere in entsprechender Funktion tätig.