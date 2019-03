Arjen Robben gibt Trainings-Comeback beim FC Bayern - auch Ribery und Goretzka wieder fit

Die zuletzt angeschlagenen Arjen Robben, Franck Ribéry und Leon Goretzka sind in das Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Robben absolvierte am Dienstag erstmals seit Anfang Februar wieder Teile der Einheit an der Säbener Straße. Der 35 Jahre alte Niederländer, der den Klub am Saisonende verlassen wird, bestritt seit Ende November wegen Problemen an den Oberschenkeln kein Pflichtspiel mehr bestritten.