Bayern-Oldies vor Comeback: "Arjen Robben und Franck Ribéry sind fit und motiviert"

Die Fans des FC Bayern München können sich im Heimspiel gegen Hannover 96 auf das Comeback der beiden Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben freuen. Das verkündete Bayern-Trainer Niko Kovac am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Tabellenletzten. Der 47-Jährige hofft, dass er den beiden Stars vor deren Bayern-Abschied noch viele Einsatzminuten geben kann. "Sie sind wohlauf, sie sind gesund und motiviert. Sie wissen, was sie erwartet. Wenn das letzte Spiel kommt, werden sie sehen, was das für Emotionen mit sich bringt", sagte Kovac.