Gladbach lehnt Transfer von Arjen Robben kategorisch ab: "Kein Gedanke"

Dieser Transfer wäre ein Kracher gewesen - kommt aber (leider) nicht zustande. Arjen Robben wird nicht zu Bundesligist Borussia Mönchengladbach wechseln, Sportdirektor Max Eberl erteilte einer Verpflichtung des früheren Superstars des FC Bayern München eine klare Absage. Immer wieder war der Name des Holländers nach dem Abgang von Thorgan Hazard zum BVB am Borussia-Park als möglicher Nachfolger gehandelt worden.

Nun sagte Eberl in der Bild: "Das ist kein Gedanke für uns." Eine schnelle Robben-Rückkehr in die Bundesliga ist also vom Tisch! Der Vertrag des 35-Jährigen beim FCB läuft Ende des Monats aus, anschließend hat der Rechtsaußen noch keine Anstellung. Offenbar liegen ihm Angebote aus der Bundesliga vor, Gladbach ist darunter aber nicht zu finden. Robben hatte seit zehn Jahren für den FC Bayern gespielt und hatte mit dem Rekordmeister neben zahlreichen Meistertiteln und Pokalsiegen die Champions League gewonnen.