FC Bayern: Trainer Niko Kovac über Gesundheitszustand von Arjen Robben – „Er fühlt sich besser“

Arjen Robben ist das große Sorgenkind beim FC Bayern. Am 27. November absolvierte er seine letzte Partie für die Bayern - beim 5:1-Sieg in der Champions League schnürte er einen Doppelpack. Seitdem ist es aus sportlicher Sicht ruhig geworden um den sprintstarken Niederländer. Immer wieder warfen den verletzungsanfälligen Flügelspieler Blessuren im Kampf um das Comeback zurück. Aktuell laboriert er an einer Wadenverletzung. Doch kann er in der laufenden Saison noch einmal auf den Platz zurückkehren? „Er fühlt sich besser und ist optimistisch“, erklärte sein Trainer Niko Kovac gegenüber dem Kicker.