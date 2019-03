Drama um Arjen Robben: Bayern-Star beim Trainings-Comeback erneut verletzt

Werden die Fans des FC Bayern München Altstar Arjen Robben überhaupt nochmal im Trikot des FCB zu Gesicht bekommen? Der Holländer hat sich bei seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining am Dienstag nach monatelanger Pause erneut eine Verletzung zugezogen. Das bestätigte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag.

Am 23. Januar 1984 in den Niederlanden geboren, wird Arjen Robben zu einem der besten Fußballspieler seiner Zeit. Der SPORTBUZZER zeichnet die Highlights seiner bisherigen Karriere nach. ©

"Er hat sich am Dienstag im Training an der Wade verletzt und wird am Samstag nicht mitwirken können", sagte Kovac. Auch für das Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool in der kommenden Woche sei der Holländer kein Thema. Robben absolvierte am Dienstag erstmals seit Anfang Februar wieder Teile der Einheit an der Säbener Straße. Daraufhin hatte es Gerüchte gegeben, wonach Robben schon gegen Liverpool ins Team zurückkehren könnte.