Diagnose bekannt: Bayern-Star Arjen Robben muss erneut wochenlang pausieren

Dieser Ausfall trifft den FC Bayern München hart: Altstar Arjen Robben wird dem Rekordmeister erneut längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der 35-Jährige verletzte sich am Dienstag bei seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining erneut und wird den Münchnern bis zu drei Wochen fehlen. Die Bild berichtet, dass der Holländer sich einen Faserriss in der Wade zugezogen hat.

Definitiv ausfallen wird Robben somit für die Bundesliga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg (am Wochenende) und den 1. FSV Mainz 05 sowie den Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool. Dem Zeitplan zufolge könnte er sein Comeback am 27. Spieltag gegen den SC Freiburg feiern. Zuletzt waren jedoch immer wieder kleinere Verletzungen dazugekommen, so dass Robben seine Rückkehr immer wieder verschieben musste.

Robben fehlt dem FCB bereits seit Ende November

Am Dienstag hatte Robben rund eine Stunde seiner ersten Einheit erfolgreich hinter sich gebracht, ehe er sich kurz vor dem Ende die Verletzung an der Wade zuzog. Robben fehlt dem FCB bereits seit Ende November wegen Oberschenkelproblemen, die von eitrigen Zähnen herrührten. Das fanden Ärzte erst vor wenigen Wochen heraus.

Robben wird den FC Bayern am Ende der Saison nach zehn Jahren verlassen. In dieser Saison absolvierte der Rechtsaußen wettbewerbsübergreifend bislang 15 Spiele, darunter neun in der Bundesliga. Insgesamt schoss er fünf Tore.

Nach Informationen des Sydney Morning Herald steht Robben möglicherweise vor einem Engagement in Australien. Markus Babbels Klub Western Sydney Wanderers hat sowohl am Holländer als auch an Teamkollege Franck Ribéry Interesse. Auch Robbens Ex-Klubs FC Groningen und PSV Eindhoven sind als neue Arbeitgeber des Ex-Nationalspielers im Gespräch, der 2009 von Real Madrid zum FCB wechselte.

