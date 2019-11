Bericht: FC Bayern terminiert Verhandlungen mit Trainer Arsene Wenger

Arsene Wenger ist beim FC Bayern offenbar der Top-Favorit auf die Nachfolge von Niko Kovac. Wie die Bild berichtet, habe ein erstes konkretes Gespräch zwischen den Münchnern und dem Franzosen bereits stattgefunden. Ein persönliches Treffen solle es nun im Anschluss an das Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund geben. Wenger, der bis zum Sommer 2018 fast 22 Jahren den FC Arsenal betreute, hatte zuletzt sein Interesse an dem Job beim deutschen Rekordmeister signalisiert.