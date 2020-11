FC Bayern verzichtet auf Lewandowski, Neuer und Goretzka - Nübel gegen Atlético Madrid im Tor

Der FC Bayern wird im Champions-League-Spiel am Dienstag bei Atlético Madrid auf drei absolute Leistungsträger verzichten. Wie Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Montag bestätigte, treten Torhüter Manuel Neuer, Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Torjäger Robert Lewandowski sie Reise nach Spanien gar nicht erst an. Einwände, dass die bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale der Königsklasse qualifizierten Münchner die Partie folglich mit halber Kraft angehen würden, wollte der Coach aber nicht gelten lassen. Er wolle gegen Atlético auf Personal setzen, das sich im Vollbesitz seiner Kräfte befinde. Goretzka und Lewandowski seien "angeschlagen". Anzeige

"Wenn jemand nicht bei 100 Prozent ist, bringt er der Mannschaft nicht so viel", meinte Flick, der neben den langzeitverletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies auch auf Corentin Tolisso verzichten muss. Der Franzose hatte sich im Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag beim VfB Stuttgart (3:1) eine Muskelblessur zugezogen. "Für ihn hat es nicht gereicht", meinte der FCB-Trainer mit Blick auf die Partie in Madrid. Die Hoffnung auf ein Comeback des Mittelfeldspielers am kommende Samstag gegen RB Leipzig hat Flick aber auch nicht aufgegeben: "Vielleicht ist er dann wieder dabei."