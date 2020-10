FC Bayern München gegen Atletico Madrid live im TV und Online-Stream sehen

Startet der Titelverteidiger mit einem Sieg in den Wettbewerb? Direkt zum Auftakt der neuen Champions-League-Auflage kommt es in Gruppe A zwischen dem FC Bayern München und Atletico Madrid am Mittwoch zum Duell der beiden Topfavoriten im Kampf um Platz eins (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Die Bayern zeigten sich beim überzeugenden 4:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld in der Bundesliga zuletzt gewappnet für das Kräftemessen mit den Spaniern und schielt nur einen Punkt hinter RB Leipzig bereits wieder auf die Spitzenposition. Gegen die Madrilenen wird die Angriffsmaschinerie um die beiden Doppelpacker Thomas Müller und Robert Lewandowski jedoch gefordert sein.