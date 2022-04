Nach Niederlage oder Remis im Hinspiel: Das waren Aufholjagden des FC Bayern in der Champions League

Drei Tage nach dem 1:0-Pflichtsieg über den FC Augsburg geht es für den FC Bayern am Dienstagabend (21 Uhr, Prime Video) in der heimischen Allianz Arena um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Nach dem 0:1 im Hinspiel braucht es gegen den FC Villarreal nun einen Sieg, um den Traum vom Titel aufrechterhalten zu können. Vor dem wichtigen Rückspiel hat Kapitän Manuel Neuer die Mannschaft bereits eingeschworen: "Zusammen mit unseren Zuschauern werden wir das schon rocken." Mit Blick auf die ruhmreiche Historie des fünfmaligen Champions steht fest: Es wäre nicht die erste Wende. Anzeige

Seit der ersten Champions-League-Saison 1992/93 (zuvor Europapokal der Landesmeister) ist es den Münchenern in K.o.-Partien bis dato neunmal gelungen, nach einer Niederlage oder einem Remis im Hinspiel noch in die nächste Runde der Königsklasse einzuziehen. Dem Team von Trainer Julian Nagelsmann könnte also ein kleines Jubiläum bevorstehen: Siegt Bayern am Dienstag gegen die Spanier und zieht ins Halbfinale ein, hätte man zum zehnten Mal in der Geschichte die nächste CL-Runde erreicht, nachdem das Hinspiel zuvor nicht gewonnen werden konnte. Ein Überblick über die bisherigen "Bayern-Aufholjagden".

1998/99: Halbfinale gegen Dynamo Kiew - Hinspiel: 3:3, Rückspiel: 1:0

Im Champions-League-Finale 1999 gelang es bekanntlich Manchester United, einen 0:1-Rückstand in der Nachspielzeit in einen 2:1-Sieg zu verwandeln. Es war eine der schmerzhaftesten Niederlagen in der Geschichte des FC Bayern, der zuvor im Halbfinale selbst noch einen Kraftakt geleistet hatte. Nach dem torreichen 3:3 im Hinspiel - nach 1:3-Rückstand - gegen Dynamo Kiew, mussten die Bayern im Rückspiel von Beginn an bei der Sache sein. Da es damals jedoch noch die Auswärtstorregel gab, hätte den Münchenern in der Ukraine aber sogar ein niedriges Unentschieden zum Final-Einzug gereicht. Das Team von Ottmar Hitzfeld ließ es in Kiew allerdings nicht drauf ankommen und siegte dank des goldenen Treffers von Mario Basler (35.) mit 1:0.

1999/00: Viertelfinale gegen den FC Porto - Hinspiel 1:1, Rückspiel: 2:1

Auch in der Saison nach der bitteren Last-Minute-Niederlage in Barcelona gegen ManUnited musste sich der FCB in der K.o.-Phase richtig strecken - und zwar im Viertelfinale gegen den FC Porto. Das 1:1 aus dem Hinspiel bedurfte einer gewissenhaften Nacharbeit im heimischen Olympiastadion. Wie bereits in Portugal netzte auch in München Paulo Sergio ein, für den späten 2:1-Siegtreffer sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit Verteidiger Thomas Linke. Die Erlösung für die Hausherren, die jedoch im Halbfinale gegen Real Madrid die Segel streichen musste. Die 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel war diesmal zu groß ...

2006/07: Achtelfinale gegen Real Madrid - Hinspiel 2:3, Rückspiel: 2:1

Sechs Jahre nach dem vierten Gewinn des "Henkelpokals" 2001 gegen den FC Valencia erlebte der deutsche Rekordmeister gegen ein anderes spanisches Team eine weitere Sternstunde - auch wenn diese nicht gleichbedeutend mit dem Titel war. Im Achtelfinale reiste der FCB in der ersten Saison nach Michael Ballack (war 2006/07 zum FC Chelsea gewechselt) zu den "Königlichen" und kehrte mit einer knappen Niederlage im Gepäck in die bayerische Landeshauptstadt zurück. Das 2:3 zwei Minuten vor Schluss im Bernabéu durch Mark van Bommel hatte die Chancen laut Hitzfeld auf "50 zu 50" erhöht. Die Rechnung des Coaches sollte aufgehen - vor allem weil Roy Makaay mit dem schnellsten Tor der Champions-League-Geschichte (erzielte 10,12 Sekunden nach dem Anpfiff das 1:0) früh die Weichen auf Sieg im Rückspiel stellen konnte. Im Viertelfinale war gegen den AC Milan dennoch Schluss.

2011/12: Achtelfinale gegen den FC Basel - Hinspiel: 0:1, Rückspiel: 7:0

Unterschiedlicher können Hin- und Rückspiele kaum ablaufen: Im ersten Spiel nach der Gruppenphase kassierte der FC Bayern in Basel eine empfindliche 0:1-Niederlage, die den Traum vom "Finale dahoam" in Gefahr brachte. Und dann das! Nur wenige Wochen später sollten es die Schweizer in München mit einem völlig anderen Gegner zu tun bekommen, der sich in Gala-Form präsentierte. Herausragender Akteur: Torjäger Mario Gomez, der einen Viererpack zum 7:0-Kantersieg beisteuern konnte. Der Rest ist Geschichte: Über Marseille und Madrid qualifizierte man sich für das Finale in München, in dem Chelsea nach Elfmeterschießen triumphierte.



2013/14: Viertelfinale gegen Manchester United - Hinspiel: 1:1, Rückspiel: 3:1

Wer ein 1:1 in der Fremde erkämpft, hat grundsätzlich keine schlechte Ausgangslage für das Rückspiel. Dies bestätigten die Bayern im Viertelfinale der Saison 2013/14. Der wichtige 1:1-Ausgleichstreffer von Bastian Schweinsteiger im Old Trafford sollte sich acht Tage später in der Allianz Arena auszahlen. Dort präsentierten sich die "Roten" beim 3:1 gegen die "Red Devils" in der zweiten Halbzeit nämlich "teuflisch" effizient. Einen 0:1-Rückstand verwandelten Mario Mandzukic (59.), Thomas Müller (68.) und Arjen Robben (76.) in nicht einmal 20 Minuten in einen Erfolg. Es sollte der letzte in dieser Champions-League-Spielzeit gewesen sein, da der spätere Titelträger Real Madrid im Halbfinale zu stark war und die Münchener mit zwei Siegen aus dem Wettbewerb nahm (1:0, 4:0).

2014/15: Achtelfinale gegen Schachtjor Donezk - Hinspiel: 0:0, Rückspiel: 7:0

Drei Jahre nach dem Basel-Hammer gewannen die Münchener erneut ein Rückspiel in der Champions League mit 7:0. Erneut im Achtelfinale. Erneut nach einem Hinspiel, in dem die "Roten" kein Tor erzielt hatten. Diesmal ereilte Schachtjor Donezk das Schicksal, nach einem aussichtsreichen 0:0 in der Allianz Arena einen deutlichen Dämpfer hinnehmen zu müssen. Einen Vierfach-Torschützen auf Seiten der Münchener gab es diesmal allerdings nicht: Der Doppelpack von Thomas Müller war das Höchste der Gefühle, die weiteren Tore gingen auf die Konten von Jerome Boateng, Franck Ribéry, Holger Badstuber, Robert Lewandowski und Mario Götze.

2014/15: Viertelfinale gegen den FC Porto - Hinspiel: 1:3, Rückspiel: 6:1

Wer nach dem Achtelfinale bereits aus dem Häuschen war, dürfte nach dem Viertelfinale derselben Saison (2014/15) aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen sein. Diesmal drehte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in dessen 100. Pflichtspiel als Bayern-Trainer ein 1:3 gegen den FC Porto. Das 6:1 in München war ein Ausrufezeichen! Auch für Thomas Müller, der mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 4:0 zum erfolgreichsten deutschen Goalgetter in der Champions League (27 Tore) avancierte. In Sachen "Wenden" hatten die Bayern ihr Glück damit allerdings ausgereizt, denn die 0:3-Hinspiel-Niederlage im Halbfinale gegen Barcelona konnte weder Müller noch der Katalane Guardiola drehen.

2015/16: Achtelfinale gegen Juventus Turin - Hinspiel: 2:2, Rückspiel: 4:2 n. V.

Eigentlich deutete bereits im Hinspiel alles auf einen lockeren Aufgalopp in die K.o.-Runde hin: Bayern führte im Achtelfinale der Saison 2015/16 komfortabel mit 2:0 (durch Tore von Müller und Robben), ehe die "alte Dame" Juve im eigenen Stadion erwachte und tatsächlich noch auf 2:2 stellte. Im Rückspiel in München erlebten die Zuschauer dann einen entgegengesetzten Spielverlauf: Juventus Turin zog durch Treffer von Paul Pogba und Juan Cuadrado mit 2:0 von dannen, bevor Lewandowski und Müller die Hausherren in die Verlängerung retteten. Diesen Schwung nahm die Pep-Elf mit und legte zwei weitere Tore von Thiago und Kingsley Coman nach. Über Benfica Lissabon ging es anschließend ins Halbfinale gegen Atlético Madrid, wo den Bayern jedoch der Stecker gezogen wurde.

2021/22: Achtelfinale gegen den FC Salzburg - Hinspiel: 1:1, Rückspiel: 7:1