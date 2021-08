Bayern-Aufstellung gegen Köln fix: Neuer rechtzeitig fit – Nagelsmann bringt Sané für Coman

Der FC Bayern München kann am Sonntag (17.30 Uhr, So könnt ihr es sehen!) erstmals nach fast anderthalb Jahren wieder ein Heimspiel in der Bundesliga vor einem größeren Publikum austragen. Beim neuen Trainer Julian Nagelsmann und den Münchner Spielern steigert das die Vorfreude auf die Partie gegen den 1. FC Köln zusätzlich. "Wir freuen uns alle auf das Spiel, ein Heimspiel vor 20.000 Zuschauern", sagte Nagelsmann im Vorfeld der Partie in der Allianz Arena. Der deutsche Serienmeister möchte den Schwung des Supercup-Gewinns auf den Liga-Alltag übertragen und nach dem Auftakt-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) den ersten Saisonsieg feiern. "Wir müssen wie gegen Dortmund an die Grenzen gehen, weil Köln gut drauf ist", sagte Nagelsmann. Anzeige

Gegen den BVB hatten die Münchner im Supercup mit 3:1 gewonnen und sich den ersten Titel der neuen Saison gesichert. Matchwinner war wieder einmal Torjäger Robert Lewandowski, der einen Tag nach seinem 33. Geburtstag auch gegen Köln wieder treffen möchte. Entgegen aller Voraussagen steht zudem Stammtorhüter und Kapitän Manuel Neuer von Beginn an zwischen den Pfosten. Ein Einsatz des am Fuß verletzten Schlussmanns galt nach seiner Blessur aus dem Supercup lange als unsicher. Rückkehrer Sven Ulreich sollte stattdessen das Bayern-Tor hüten. Kurzfristig gab es nun grünes Licht für Neuer. Kingsley Coman, der im Supercup frühzeitig ausgewechselt werden musste, wurde dagegen nicht rechtzeitig fit. Für ihn beginnt Leroy Sané auf der Außenbahn.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Köln Manuel Neuer ©

Auch in der Defensive rotiert Nagelsmann. Youngster Josip Stanisic, der zuletzt auf der rechten Verteidigerposition gestartet war, sitzt zunächst nur auf der Bank. Tanguy Nianzou steht stattdessen in der Startelf. Komplettiert wird die Viererkette durch Neuzugang Dayot Upamecano, Niklas Süle und Alphonso Davies. In der Mittelfeld-Zentrale beginnen wie zuletzt Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Köln-Trainer Baumgart: "Das kann ein geiler Kick werden" Gegner Köln war indes erfolgreich mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC (3:1) in die neue Spielzeit gestartet. Gegen den FC Bayern ist das Team von Trainer Steffen Baumgart dennoch klarer Außenseiter. Die Vorfreude schmälert dies jedoch nicht. "Das kann ein geiler Kick werden. Ich freue mich auf solche Spiele und darauf, sich mit solchen Gegnern zu messen“, sagte Baumgart. Seine Mannschaft will er beim Rekordmeister mutig auftreten lassen. "Wir wollen hoch anlaufen. Ich verändere meinen Spielstil nicht, nur weil vielleicht David gegen Goliath spielt", erklärte der Kölner Coach. In München muss der Underdog wegen einer Knieverletzung auf Verteidiger Timo Hübers verzichten. Zudem fehlt Ersatzkeeper Marvin Schwäbe, der Probleme an der Hand hat.