Bayern-Aufstellung gegen Leverkusen fix: Flick setzt auf Musiala – Goretzka und Sané auf der Bank

Gegen Leverkusen kann Flick, der den Fokus voll auf das Sportliche legen will, wieder auf den zuletzt angeschlagenen Nationalspieler Leon Goretzka zurückgreifen, der allerdings zunächst auf der Bank sitzt. Für ihn spielt David Alaba im defensiven Mittelfeld, Lucas Hernandez in der Innenverteidigung. Für Weltfußballer Robert Lewandowski kommt das Spiel gegen Bayer noch zu früh. Er soll am Wochenende auswärts gegen Mainz wieder dabei sein.