Bayern-Aufstellung gegen Benfica Lissabon fix: Sabitzer gibt Startelf-Debüt – Gnabry auf der Bank

Nach der Rückkehr an den Ort des Triumphes von 2020 haben die Bayern-Stars nur noch eines im Kopf. "Ziel ist es, den Boden in Lissabon mit drei Punkten zu verlassen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Benfica Lissabon. 14 Monate nach dem Gewinn der Königsklasse im Estádio da Luz gegen Paris Saint-Germain treffen die Münchner nun in einem Gruppenspiel auf einen ortsansässigen Klub. Das Ziel ist dasselbe, ein Sieg soll her. "Es geht darum, dass wir uns durchsetzen und dann eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale haben", sagte Nagelsmann, der aufgrund eines grippalen Infekts die Bayern nicht an der Seitenlinie betreuen kann und im Hotel bleibt.

