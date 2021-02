Bayern-Aufstellung gegen Bielefeld fix: Flick rotiert durch - Sarr und Choupo-Moting in der Startelf

Klub-WM, Bundesliga, Champions League: Für die Dauerläufer des FC Bayern München geht es Schlag auf Schlag weiter. Nur drei Tage nach der Rückkehr von der Klub-WM in Katar beschließt der Spitzenreiter am Abend (20.30 Uhr/So könnt ihr es sehen!) den 21. Bundesliga-Spieltag gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Trainer Hansi Flick erwartet von seinem dezimierten Star-Ensemble, dass es die Strapazen der vergangenen Woche abschüttelt und Leistung abruft. Ausreden will Flick nicht gelten lassen. "Wenn ich bei Bayern München spiele, ist die Belastung höher. Aber wir wollen erfolgreich sein, das spornt auch jeden Spieler an. Man braucht natürlich auch die Frische, aber ab und zu kann man seinen inneren Schweinehund auch überwinden und trotzdem versuchen, hundert Prozent abzurufen."

Anzeige